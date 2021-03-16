Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi

16.03.2021 15:24
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi, System.String[]

Beyoğlu'nda ortaokul ve liseler için düzenlenen "100 Yıldır Yükselen Seda: İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy" kompozisyon yarışması ile "Çanakkale'de Destan Yazanlar" şiir yarışmasının kazananları belli oldu.

Beyoğlu'nda ortaokul ve liseler için düzenlenen "100 Yıldır Yükselen Seda: İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy" kompozisyon yarışması ile "Çanakkale'de Destan Yazanlar" şiir yarışmasının kazananları belli oldu. Öğrencilere ödüllerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı takdim etti.

Beyoğlu'nda İstiklal Marşının kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve Çanakkale Kahramanlarını Anma etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Yükselen Seda: İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy" konulu kompozisyon ve "Çanakkale Destan Yazanlar" konulu şiir yarışması düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaların kazananları belli oldu. Ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerin katıldığı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı'nın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Yarışmaların birincileri eserlerini seslendirdi

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda; Çanakkale'de Destan Yazanlar Yarışması'nın birincisi seçilen Tunahan Yılmaz, "Menzil Sekiz Metre Ölüm Muhakkak" isimli eserini okurken, 100 Yıldır Yükselen Seda: Mehmet Akif Ersoy Yarışması'nın birincisi seçilen Ömer Faruk Ürkmez ise "Türk'ün Sesi Mehmet Akif" isimli eserini okudu. Daha sonra ödül törenine geçilen programda, yarışmalarda birinci olan öğrencilere laptop hediye edilirken, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise tablet hediye edildi.

15 okuldan 36 eser katıldı

'100 Yıldır Yükselen Seda: İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy' kompozisyon yarışmasına 5 okul 7 eser ile katılım sağlarken, 'Çanakkale'de Destan Yazanlar' şiir yarışmasına ise 10 okul 29 eserle katılım sağladı. Yarışmaların jüriliğini ise Yazar Ayşa Rahşan Gürel ve Yazar Kısmet Türkoğlu ile Edebiyat Öğretmeni Nevin Yener ve Türkçe Öğretmeni Cemile Hava yaptı. Yarışmalarda derece alan öğrencilere ödül ve katılım belgesi takdim edilirken, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlerine ise teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. Ayrıca yarışmalara eser gönderen tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.

Öğrencilere ödülleri takdim edildi

Çanakkale'de Destan Yazanlar Şiir Yarışmasında; Piripaşa Ortaokulu öğrencisi Tunahan Yırtmaz birinci, Güzelce İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erva Reyhan Özden ikinci, Cihangir Münir Özkul Ortaokulu öğrencisi Ayşenaz Karasu ise üçüncü oldu. 100 Yıldır Yükselen Seda: Mehmet Akif Ersoy Yarışmasında ise; Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Ürkmez birinci, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi öğrencisi Filiz Irmak Ustalar ikinci, Kabataş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Ela ise üçüncü oldu. Öğrencilere ödüllerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı takdim etti. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi
Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Beyoğlu, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarında hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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