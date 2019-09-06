Beyoğlu'nda tartışmada kurşun yağmuru: 1 ölü 1 yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi üzerinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmada M.A.Y, Bayram Kartal'a silahla ateş açmaya başladı. Börekçiye sığınan Kartal, olay yerinden ölürken, o sırada kahvaltı yapan bir kişi de seken kurşunlarla yaralandı.

Olay, 06.00 sularında Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen M.A.Y ile Bayram Kartal henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, M.A.Y, yanındaki silahla Kartal'a ateş açmaya başladı. Bunun üzerine Kartal, kaçarak cadde üzerindeki börekçiye sığındı. Bu sırada börekçinin önünde kahvaltı yapan Yüksel Türk, seken kurşunlardan yaralandı. Ancak M.A.Y, börekçiye girerek ateş etmeye devam etti.

"Börekçiye sığındı kurtulamadı"

Saldırıda Bayram Kartal, aldığı mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan M.A.Y, ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Türk'ü ise Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

"Saldırgan kısa süre sonra yakalandı"

Olay yerine sevk edilen zırhlı polis ekipleri ise, güvenlik önlemi aldı. Bu sırada şüpheli eşkal üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, saldırgan M.A.Y'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.Y, karakola götürüldü.

Polisin ola yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayram Kartal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.