Beyoğlu\'nda üniversitedeki kavgada öğrenciyi yaralayan şüpheli: Kendimi savunmak için bıçakladım

27.02.2026 13:42
Beyoğlu'nda bir özel üniversitede dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışmada, bir öğrenci diğerini bıçakladı. Olayda ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci ise güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Şüpheli öğrencinin geçmişte de 'kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Yaralı öğrencinin ise durumunun iyiye gittiği ve bilincinin zaman zaman açıldığı belirtildi.

BEYOĞLU'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.'yi göğsünden 4 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tutuklanan şüpheli Ferhat D. ise ifadesinde kendisini savunmak için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Ferhat D.'nin geçmişte 'kasten yaralama' suçundan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi 4 kez bıçakladı.

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Böbrek, kalp ve göğüs kısmından 4 kez bıçaklandığı ardından da tekmelendiği öğrenilen Serhan M.'nin olay günü kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan sonra durumunun iyiye gittiği ve bilincinin bir süre sonra açıldığı öğrenildi. Bu sabaha karşı durumunun kötüleşerek tekrar ameliyata alındığı öğrenilen Serhan M.'nin iç kanama geçirdiği, ameliyatın ardından da entübe edildiği öğrenildi.

'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

Şüpheli Ferhat D. ifadesinde, yangın merdivenine çıktıklarını, aralarında tartışma çıktığını Serhat M.'nin kendisine küfür edip boğazına sarıldığını, kendisini savunmak için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan şüpheli Ferhat D.'nin geçmişte 'kasten yaralama' suçundan dolayı gözaltına alındığı ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Ferhat D.'nin bu süreçte okuldaki kaydını dondurduğu öne sürüldü.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Diğer yandan hastanede tedavi gören Serhan M.'nin son doktor kontrollerinde durumunun iyiye gittiği ve entübe durumundan çıkartıldığı öğrenildi. Bilincinin zaman zaman açıldığı ve geri uyuduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

