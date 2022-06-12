Beypazarı Belediyesi, Akdeniz ve Kaymaklı belediyeleri ile "Kardeş Şehir" oldu - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesi, Akdeniz ve Kaymaklı belediyeleri ile "Kardeş Şehir" oldu

12.06.2022 11:05
Beypazarı Belediyesi, Akdeniz ve Kaymaklı belediyeleri ile "Kardeş Şehir" oldu

Beypazarı Belediyesi, Mersin'in Akdeniz Belediyesi ile Nevşehir'in Kaymaklı Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Beypazarı Belediyesi, Mersin'in Akdeniz Belediyesi ile Nevşehir'in Kaymaklı Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Başkanlık makamındaki imza törenine, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ile Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Halit Özsayım katıldı.

Başkan Tuncer ile Çekiç ve Özsayım arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Özsayım, "Akdeniz Belediyesi olarak, şu ana kadar 7 kardeş belediyemiz oldu. Bunun devamı gelecek. Bu anlamda belediyeler arasındaki bağları daha da güçlendireceğiz. Kardeş Belediye protokolü her iki belediyeye hayırlı olsun." dedi.

Kaymaklı Belediye Başkan Çekiç de protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemiz yeraltı şehrinin olduğu bir bölge. Daha önce, Beypazarı Belediyesinin kardeş belediyesi olduğu Kıbrıs Beyarmudu Belediyesi ile de biz de kardeş olduk. Ardından da Beypazarı Belediyesi ile Kardeş Belediye protokolü imzaladık. Belediyelerimize hayırlı olsun. Kardeş belediye bağlarını daha da güçlendireceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Nevşehir, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesi, Akdeniz ve Kaymaklı belediyeleri ile 'Kardeş Şehir' oldu - Son Dakika

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