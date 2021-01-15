Beypazarı beyaza büründü - Son Dakika

İlçe merkezinde oturan Ahmet Yılmaz, "Çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Gerçekten tarihi konaklar karla kaplı dalların arsından bir başka güzel görünüyor. Beypazarı gelinlik giydi." dedi.

İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı, güzel görüntü oluşturdu.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile Karaşar , Dudaş, Yıldız Nuhhoca, Dağşıhlar, Aşağıgüney ve Yukarıgüney mahalleleri beyaza büründü.

Ankara 'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı 'nda kar yağışı etkili oldu.

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