Beypazarı'nda "Geleceğim İçin Proje Üretiyorum" projesine destek sağlandı - Son Dakika

Beypazarı'nda "Geleceğim İçin Proje Üretiyorum" projesine destek sağlandı

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümü, tamamı kendi tasarımı ve imalatı olan, bir deney setinin üretimi için Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 500 bin liralık destek aldı.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümü, tamamı kendi tasarımı ve imalatı olan, bir deney setinin üretimi için Ankara Kalkınma Ajansı'ndan 500 bin liralık destek aldı.

Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Deney setinin imalatını kendi atölyelerinde yapabilmek için hazırladıkları proje ile Ankara Kalkınma Ajansı'na müracaat eden okulun, alacağı destekle 3 ay içerisinde yeni okul binasının içinde atölyeler kurulacağı belirtildi.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, proje ile bir meslek lisesinin belki de Türkiye'de ilk defa tamamen yerli, milli ve okul imkanları ile sıfırdan bir deney seti üreteceğini söyledi.

Sete "Beybord" ismini verdiklerini, patenti ve isim tescili aldıklarını belirten Caner, "Bu deney seti üzerine elektronik alanında eğitim amaçlı yapılan bütün devreler kurulabilir. Tak-çıkar mantığıyla çalıştığından, yaş sınırlaması olmaksızın bütün bireyler elektroniği zevkli bir şekilde öğrenebilir. Deney seti masasının çekmecesinde elektronik elemanların birçoğu özel tasarlanmış olarak bulunmaktadır. İster temel elektronik devreleri isterse programlanabilir devreler, hatta robotik uygulama devreleri bile bu set üzerinde kolayca yapılabilir." dedi.

Nuri Caner, projede emeği olan herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Deney setinin tasarımı ve prototip üretimi elektrik-elektronik teknolojisi alan öğretmenleri Mahir Altın ve Bülent Kargacı tarafından yapılmıştır. Seri üretimi de bütün alan öğretmenleri ve öğrencileri ile yapılacaktır."

Anadolu Lisesi, Beypazarı, Ankara, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Geleceğim İçin Proje Üretiyorum' projesine destek sağlandı - Son Dakika

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:49:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı'nda "Geleceğim İçin Proje Üretiyorum" projesine destek sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]