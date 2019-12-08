Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda MHP'lilere sosyal medyanın önemi anlatıldı
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda MHP'lilere sosyal medyanın önemi anlatıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda MHP'lilere sosyal medyanın önemi anlatıldı

7 saat önce

MHP Beypazarı İlçe Teşkilatı tarafından partililere sosyal medyanın önemi anlatıldı.

Beypazarı'nda MHP'lilere sosyal medyanın önemi anlatıldı, System.String[]

MHP Beypazarı İlçe Teşkilatı tarafından partililere sosyal medyanın önemi anlatıldı.

MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı İlker Behiç Kıroğlu, ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, partililere, her konunun sosyal medya üzerinden yayınlanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Parti çalışmalarının, yapılan faaliyetlerin düzenli olarak toplumu bilgilendirmede kullanılması gerektiğini ve bu anlamda sosyal medyanın da önemli bir mecra olduğunu bildiren Kıroğlu, burada paylaşılacak fotoğrafın ve yazının gerçek anlamda toplumu bilgilendirmeye yönelik bir paylaşım olmasının doğru olacağını kaydetti.

Toplantıya MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ve diğer ilgililer katıldı.

Beypazarı, Ankara, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı
Spor spikeri Jane Slater aldatıldığını akıllı bileklik sayesinde öğrendi "Umarım caps'im yapılmaz" dedi, verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda MHP'lilere sosyal medyanın önemi anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]