Lübnan'daki Hakimler Düşük Maaşlar Sebebiyle İş Bıraktı - Son Dakika
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Lübnan'daki Hakimler Düşük Maaşlar Sebebiyle İş Bıraktı

17.08.2022 21:56
Lübnan'daki Hakimler Düşük Maaşlar Sebebiyle İş Bıraktı

BEYRUT, 17 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'daki 560 hakimin yaklaşık 350'si, ülkedeki keskin ekonomik krizle birlikte gelen düşük maaşlara karşı Çarşamba günü iş bıraktı.

BEYRUT, 17 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'daki 560 hakimin yaklaşık 350'si, ülkedeki keskin ekonomik krizle birlikte gelen düşük maaşlara karşı Çarşamba günü iş bıraktı. Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, atılan adımın Lübnan Dağı bölgesinin savcısı da olan Hakim Ghada Aoun ve diğer üst düzey hakimler tarafından da kabul edildiği belirtilerek, "Lübnan'daki hakimlerin çoğunluğu ilk kez bir konu üzerinde birleşti: Geçim derdi" yorumunda bulunuldu. Lübnan Merkez Bankası, Temmuz ayında bir genelge yayınlayarak hakimlerin maaşlarının mevcut resmi kur olan bir ABD doları karşılığı 1.507 Lübnan poundu yerine bir ABD doları karşılığı 8.000 Lübnan poundu şeklinde ödeneceğini duyurmuştu. Ancak bu genelgenin uygulanması, kur krizi nedeniyle maaşlarında iyileştirme talep eden diğer kamu çalışanlarından gelen tepkilerin ardından dondurulmuştu. Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiye göre Lübnan'daki ekonomik kriz yerel para biriminin çökmesine ve maaşların yüzde 90'ın üzerinde devalüasyona uğramasına sebep olurken, nüfusun yüzde 80'inden fazlasını da yoksulluğa itti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan'daki Hakimler Düşük Maaşlar Sebebiyle İş Bıraktı - Son Dakika

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