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Beyşehir'de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumuna katıldı - Son Dakika

Beyşehir'de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumuna katıldı

17.02.2022 14:47
Beyşehir'de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumuna katıldı

Beyşehir'de hekimler ve savcılar düzenlenen adli tıp sempozyumunda bir araya geldi.

Beyşehir'de hekimler ve savcılar düzenlenen adli tıp sempozyumunda bir araya geldi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Dr. Kutay Güven, hastane konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında Beyşehir, Seydişehir ve Hüyük ilçelerinde görev yapan hekimler ile cumhuriyet savcıları ile uygulamalarda yer yer görülen aksaklıkları gidermeyi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak iletişimi daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sempozyumda sahada görülen adli tıp ilişkili konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Konya Adli Tıp Şube Müdürü Uzman Dr. Hamza Keskinkılınç ve Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Albayrak, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

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Beyşehir Devlet Hastanesi, Cumhuriyet, Adli Tıp, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumuna katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de hekimler ve savcılar adli tıp sempozyumuna katıldı - Son Dakika
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