Beyşehir'de Kayıp Çocuk İçin Arama Devam Ediyor
3-sayfa

Beyşehir'de Kayıp Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

Beyşehir\'de Kayıp Çocuk İçin Arama Devam Ediyor
27.11.2025 20:13
Konya Beyşehir'de 15 yaşındaki Berk İvacık, 27 saattir kayıp. Arama çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde kaybolan 15 yaşındaki Berk İvacık'ı arama çalışmaları 27 saattir aralıksız sürüyor. Ailesinin haber alamaması üzerine jandarmaya yapılan ihbarla başlatılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Beyşehir'de 15 yaşındaki Berk'ten 27 saattir haber alınamıyor

Sabah saatlerinden bu yana devam eden arama çalışmalarına aile üyeleri, mahalle sakinleri, jandarma ekipleri, arama-kurtarma ekipleri ve komando birliğinden gönderilen askerler katılıyor. Ekipler, bölgede dron ve kokuya duyarlı arama köpekleriyle geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Beyşehir'de 15 yaşındaki Berk'ten 27 saattir haber alınamıyor

MNOTOSİKLERİ BAĞ EVİNİN ÖNÜNDE BULUNDU

Aramalar sırasında Asar mevkisindeki bir bağ evinin önünde Berk İvacık'a ait motosikletin bulunması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Dağlık arazi detaylı şekilde taranırken, çevredeki bağ evleri, yapılar, su kuyuları ve baraj çevresinde de aramalar gerçekleştirildi. Ancak akşam saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Beyşehir'de 15 yaşındaki Berk'ten 27 saattir haber alınamıyor

TELEFON SİNYALİ ARAMA ALANINI DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, Berk İvacık'ın cep telefonundan alınan baz kayıtlarının yer değiştirdiğini belirleyen ekipler, son sinyalin Beyşehir ilçe merkezinden geldiğini tespit etti. Bu gelişme üzerine arama alanı genişletildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçe merkezinde yoğunlaştırılmış arama çalışmaları başlattı.

Ekiplerin hem kırsalda hem şehir merkezinde çalışmalarını sürdüğü arama faaliyetleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gencin bulunması için titizlikle yürütülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Beyşehir, 3-sayfa, Konya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
