Beyşehir'de sigara içme kısıtlaması getirilen açık alanlar belli oldu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve cadde gibi açık alanlar belli oldu.

İçişleri Bakanlığı, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik genelge ile 81 ilde açık alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu genelge doğrultusunda Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı gereğince, Beyşehir Kaymakamlığı tarafından da tesbit edilen açık alanlar belli oldu.

Buna göre, sigara içme yasağı getirilen ilçe merkezi ve dış mahallelerindeki açık alanlar şöyle açıklandı:

" Atatürk Caddesi, Anıt alanı, Hükümet Caddesi, Şehit Mahmut Aksın Caddesi, Antalya Caddesi, Vuslat Parkı alanı, Özdilek Caddesi, İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi, Recep Bilginer Caddesi, tüm pazar yerleri ve toplu taşıma araç durakları ile tüm dış mahalle meydanları."