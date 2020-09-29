Beyşehir'de zabıtadan dilenci operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde dilenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Merkez Çarşı Camisi çevresinde kadın dilenciyi yakalayan zabıta ekipleri, hakkında işlem başlattı.

Kadının üzerinde dilencilikten temin edildiği tesbit edilen 240 lira ele geçirildi.

Söz konusu kadın hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılarak cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Zabıta yetkilileri, dilenciliğin suç olduğunu kaydederek, vatandaşların dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere para vermemelerini ve gördükleri takdirde kendilerine ihbar etmelerini istedi.