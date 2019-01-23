Son Dakika Haberleri: Beyttürk ile Katarlı Retaj Arasında Dev İş Birliği

Beyttürk ile Katarlı Retaj Arasında Dev İş Birliği

34 dakika önce

Körfez ülkelerinin en büyük turizm yatırımcılarından Katar menşeili Retaj Group ile Beyttürk İnşaat arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Beyttürk ile Katarlı Retaj Arasında Dev İş Birliği, System.String[]
Körfez ülkelerinin en büyük turizm yatırımcılarından Katar menşeili Retaj Group ile Beyttürk İnşaat arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Beyttürk'ün Türkiye'deki rezidanslarını Retaj Group işletecek.

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda başta Körfez ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin Orta Doğu'da bilenen en büyük konut markalarından biri haline geldiklerini söyledi.

Yalova ve çevresinde ürettikleri gayrimenkullerin Irak, Ürdün, Suriye, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Lübnan gibi çok sayıda körfez ülkesinin vatandaşları tarafından tercih edildiğini dile getiren Barman, söz konusu bölgede ciddi bilinirliğe sahip olduklarını anlattı.

Barman, geçen sene Katar ile diplomatik ilişkilerin 45. yılını kutladıklarını anımsatarak, Katar ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeye bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.

Katarlı Retaj Group ile Beyttürk arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandığı bilgisini veren Barman, bu anlaşmanın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Anlaşma kapsamında Retaj Group'un Beyttürk'ün 750 adet bitmiş konutlarının rezidans işletmesini gerçekleştireceğini dile getiren Barman, "5 yıl içerisinde 100 milyon dolarlık bir işlem hacmine ve 250 binin üzerinde turiste ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Barman, Beyttürk'ün Türkiye'yi Körfez ülkelerinde çok başarılı bir şekilde temsil ettiğini kaydederek, "Beyttürk olarak Retaj Group ile imzaladığımız anlaşmayı çok önemli buluyoruz. Daha önceki yıllarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden önemli firmalar ile de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalayarak bu ülkelerden önemli yatırımcıları ülkemize kazandırdık. Amacımız çok daha fazla yatırımcıyı ülkemize kazandırmak ve dünya gayrimenkul yatırımından daha fazla pay almaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Körfez, Katar, Ekonomi
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