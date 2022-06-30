Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız - Son Dakika
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Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız

30.06.2022 16:31
Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız

NATO Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bir mensubunun F16'larla ilgili sorusuna cevaben "Aralık ayında söylemiştim, hatırlarsanız onlara F16 jetleri satalım, o jetleri de modernize edelim. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil.

NATO Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bir mensubunun F16'larla ilgili sorusuna cevaben "Aralık ayında söylemiştim, hatırlarsanız onlara F16 jetleri satalım, o jetleri de modernize edelim. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Ben de onlara 'Aralık ayından beri pozisyonumu hiç değiştirmedim' dedim. ve bunu karşılıksız yapalım, satmalıyız. Bunu yapabilmek için kongre onayına ihtiyacım var. Bu onayı yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Biden: Türkiye'ye F16'ları satmalıyız - Son Dakika
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