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Biga'da "Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi kapsamında konteynerler teslim edildi - Son Dakika

Biga'da "Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi kapsamında konteynerler teslim edildi

14.09.2021 14:28
Biga'da

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakamlık Çeltik Komisyonu Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İÇDAŞ AŞ tarafından yürütülen "Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi kapsamında tedarik edilen, tarımsal üretimin yoğun olduğu 29 yerleşim birimine proje...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakamlık Çeltik Komisyonu Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İÇDAŞ AŞ tarafından yürütülen "Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi kapsamında tedarik edilen, tarımsal üretimin yoğun olduğu 29 yerleşim birimine proje için özel dizayn edilen 60 konteyner törenle teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, 2017 yılında hazırladıkları projenin 2018'de kabul edilerek uygulanmaya başladığını söyledi.

Proje ile özellikle Bayramiç baraj gölünün çevresinde 19 yerleşim birimine 90 konteyner dağıttıklarını anlatan Karadağ, şu bilgileri paylaştı:

"Yüzde 99 başarılı olduk. Bu bölgede bir tek ilaç ambalajı dahi yoktur. Elma üretimi yapılan köyler ve bir yılda bir kişi 150-200 ambalaj kullanıyor. Türkiye'de ilk defa başlatmış olduğumuz projemizi 7-8 il bizden örnek alarak ambalaj atıklarını toplamaya başladı. Ezine ilçemizde 37 yerleşim birimimize 45 konteyner, merkeze 24 yerleşim birimimize 50 konteyner dağıttık. Biga ilçemize de bugün 29 yerleşim birimimize 60 konteyner dağıtıyoruz. Eceabat ilçemize de 14 yerleşim birimimize 30 konteyner dağıtacağız. Toplam 123 yerleşim birimimize 275 konteyner dağıtmış olacağız."

İlçe Kaymakamı Erdinç Dolu ise doğaya ve ekonomiye katkı verecek olan bir projenin paydaşı olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Bölgede tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyeli olan ve her geçen gün bu potansiyelini ileriye götürecek olan ilçemizde bu anlamlı projenin sürdürülebilir olması bizler için hayati önem taşıyor. İlaç kutularının konteynerlere atılması anlamında bizlerin, muhtarlarımızın, STK'ların çok duyarlı olması lazım." dedi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İÇDAŞ AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Şerif Mutlu ve köy muhtarları katıldı.

Biga'da Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı projesi kapsamında konteynerler teslim edildi
Biga'da Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı projesi kapsamında konteynerler teslim edildi

Çanakkale, Hisarcık, Tarım, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biga'da 'Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı' projesi kapsamında konteynerler teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biga'da "Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi kapsamında konteynerler teslim edildi - Son Dakika
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