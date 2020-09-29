Bigadiç'te inşa edilecek termal uygulama oteline ödenek tahsisi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde inşa edilecek termal uygulama oteli için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 14 milyon 599 bin 550 lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Uygur, yazılı açıklamasında, daha önce Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bağlı uygulama oteli yapılması konusunda girişimlerde bulunduklarını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'i ziyaret etmelerinin ardından termal uygulama oteli yapımının 2020 yılı yatırım programına alındığını ve proje hazırlandığını aktaran Uygur, ödenek tahsisinin de gerçekleştiğini duyurdu.

Otelin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bigadiç Belediyesine tahsis edilen arsada inşa edileceği bilgisini veren Uygur, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ilk olacak bu önemli yatırımı yakından takip ediyorum. Projesi tamamlanan uygulama oteli son derece kapsamlı bir altyapıya sahip. Projemiz için zemin etüdü de tamamlandı. Otelimizin çevre düzenlemesini ve havuzlarını yapacak olan Bigadiç Belediyemiz, termal havuzlar için termal su getirilmesini de sağlayacak. En kısa sürede ihalesinin yapılarak tamamlanmasını ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Termal uygulama oteli 10 bin metrekare alanda inşa edilecek. İçinde kongre amaçlı salonlar, termal alanlar, sosyal tesisler, termal ve yüzme havuzları bulunacak. 150 yatak kapasiteli uygulama otelinde, büyük çapta ve ulusal düzeyde etkinliklerin yapılabilmesi için 700 kişilik çok amaçlı salon ve 200 kişilik toplantı salonları yer alacak. Termal alanlarda birçok spor etkinliğinin yapılmasına imkan verecek spor alanları bulunacak. Yetişkin ve çocuk havuzları da yine tesisin içinde yer alacak. Termal uygulama otelimiz, sağlık ve termal turizm hizmeti yanında kongre turizmi hizmeti de verecek. Bu hem Bigadiç ilçemiz hem de şehrimiz için çok büyük bir turizm potansiyeli anlamına gelmektedir. Balıkesir'imize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."