Bigalı öğrenciler Portekiz'de proje çalışmalarına katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bigalı öğrenciler Portekiz'de proje çalışmalarına katılacak - Son Dakika

Bigalı öğrenciler Portekiz'de proje çalışmalarına katılacak

6 saat önce

Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri "Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi" kapsamında Portekiz'e gidecek.

Bigalı öğrenciler Portekiz'de proje çalışmalarına katılacak, System.String[]

Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri "Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi" kapsamında Portekiz'e gidecek.

Proje koordinatörü Ömer Namlıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, matematik öğretmeni Erman Karakaş ve 8 öğrenci ile 14-21 Aralık tarihlerinde Portekiz'te bulunacaklarını bildirdi.

"Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi" ziyaret programı kapsamında Barcelos şehrindeki proje ortaklarıyla görüşeceklerini aktaran Namlıca, şunları kaydetti:

"Projemizin diğer ortakları Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz'dir. Proje kapsamında Porto Üniversitesi ve Coimbra Üniversiteleri ziyaret edilecek. Öğrencilerimiz, Avrupa'da eğitim temalı görevler kapsamında Edinburgh Üniversitesinde eğitim başlıklı sunumu gerçekleştirecek. Bir sonraki proje ziyaretlerimiz sırasıyla Kuzey Makedonya ve Polonya olacak. Proje kapanışı okulumuzdaki etkinliklerle yapılacak."

Avrupa Birliği, Portekiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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