Bilal Erdoğan: Eğitimde Güçlü Altyapı Kuruldu

BİLAL ERDOĞAN: DEVLETİMİZ SON 23 YILDA EĞİTİMDE GÜÇLÜ BİR ALTYAPI KURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ile birlikte 50'nci Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi'nde bulunan Kahramanlar İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eğitim camiası mensupları, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Açılış töreninde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, yaşanan 6 Şubat depremleri sonrası 50'nci yıl faaliyetlerinin tamamını deprem bölgesine yönelik çalışmalarla tahsis etme kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz İlim Yayma Vakfı'nın 50'nci yılı 2023'tü ve 50'nci yıl için birçok faaliyet planladık. Vakfımızın tanıtımına katkısı olsun istedik. Bu yıl daha güçlü bir şekilde faaliyet alanlarımıza yönelik işler yapalım dedik. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası, mütevelli heyeti olarak 50'nci yıl faaliyetlerimizi tamamen deprem bölgesine yönelik çalışmalara tahsis etme kararı aldık. İlk etapta insani yardımlara ağırlık verdik. Sonrasında ise '50 Okula 50 Kütüphane' projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın yönlendirmesiyle 36 okulumuza kütüphane kazandırdık. 130 binin üzerinde kitabı öğrencilerimizle buluşturduk. Her okulda ortalama 2 bin 500 ila 3 bin kitaplık, öğrencilerimizin hem ders çalışabileceği hem de okuma alışkanlığı kazanabileceği alanlar oluşturduk. İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerine uygun içeriklerle şekillendirilen bu kütüphaneler, okullarımızın fiziki imkanlarına göre yerinde projelendirilerek hayata geçirildi. Deprem bölgesinde, Malatya'da 4 okul olmak üzere toplam 36 okulda bu kütüphaneleri tamamlamış olduk. İlim Yayma Vakfı'nın 50 yılı, İlim Yayma Cemiyeti'nin ise 75 yılı geride kaldı. Bu kurumlar, Türkiye'nin yakın tarihinde eğitime, insan yetiştirmeye, kültür ve değerlerin korunmasına önemli katkılar sunmuş, çok sayıda toplum önderinin yetişmesine öncülük etmiştir. Amacımız, öğrencilerimizin bu kurumları tanıması ve ilerleyen yıllarda burs, proje ve akademik desteklerimizden faydalanmalarıdır. Bugün İlim Yayma Vakfı olarak en üst düzey akademisyenlerin yetişmesi, mevcut akademisyenlerin daha büyük projelere imza atabilmesi için desteklerimizi seferber ediyoruz. İlim Yayma Ödülleri ile Türkiye'nin en prestijli akademik ödüllerinden birini veriyoruz. Bu çalışmalar, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin güçlü bir akademik altyapı ile desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Devletimiz son 23 yılda eğitim alanında güçlü bir altyapı kurdu. Sivil toplum kuruluşları olarak bizim görevimiz, bu altyapının niteliğini daha yukarı taşımaktır. Bir okulun bir hayırsever ya da bir vakıf tarafından desteklenmesinin, o okulun kaderini nasıl değiştirdiğini sahada net bir şekilde görüyoruz. Bu 50'nci yıl kütüphanelerimizin de buna örnek olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BAKAN TEKİN: TÜRKİYE 2002 SONRASI EĞİTİMDE DEVRİM YAŞAMIŞTIR

Temel eğitim ve ortaöğretimde sınıf mevcutlarının ortalama 20 kişiye düştüğü belirten Bakan Tekin ise konuşmasında. "O dönemde öğretmenlerimiz, bir gün 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilmeyi temenni etmişler. Bugün geldiğimiz noktada ise OECD ortalamasına ulaşmış durumdayız. Temel eğitim ve ortaöğretimde sınıf mevcutlarımız ortalama 20 kişiye düşmüş durumda. Bu, Türkiye açısından son derece önemli bir kazanımdır. 2002 yılında Türkiye'de yaklaşık 350 bin derslik vardı. Bugün ise 750 bin dersliğe sahibiz. Öğretmen sayımız ciddi oranda arttı. 65 binin üzerindeki tüm devlet okullarımızda etkileşimli tahta ve internet erişimi sağlanıyor. Dünyanın en büyük eğitim içerik ağlarından biri olan EBA, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetinde. Bu tablo bize şunu gösteriyor; Türkiye, 2002 sonrası dönemde eğitim öğretimde gerçek anlamda bir dönüşüm ve devrim yaşamıştır. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği destek, her zaman belirleyici olmuştur. Eğitime yapılan yatırımın tasarrufu olmayacağını her fırsatta ifade etmiş ve taleplerimizin tamamına destek vermiştir. Deprem bölgesi bizim için sürekli gündemde olan bir konudur. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da 1149 yeni dersliği eğitim öğretime açtık. Bugün itibarıyla Malatya'da derslik sayısı, deprem öncesine göre yüzde 8 artmış durumda. Devam eden yatırımlar tamamlandığında bu artış yüzde 25'e ulaşacak. Eğitim öğretim, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürütebileceği bir süreç değildir. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, aileler ve tüm paydaşlarla birlikte yürütülmesi gereken topyekun bir seferberliktir. Bu noktada İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti, eğitime sundukları katkılarla örnek bir rol üstlenmektedir" diye konuştu.

'DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLECEK NİTELİKTE'

Konuşmaların ardından, deprem bölgesinde tamamlanan kütüphanelerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Program sonunda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e günün anısına tablo takdim edildi.

Programın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Tekin buradaki konuşmasında ise "Bir tarafta milletin parasını usulsüzlükle, yolsuzlukla harcayan; yönettiği belediyelerde en temel sorunları dahi çözemeyen anlayışlar varken, diğer tarafta şehrini ahlakla, dürüstlükle yöneten ve sayısız hizmete imza atan belediye başkanlarını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bakanlar Kurulu toplantılarımızda her bakanımız, deprem bölgesinde kendi sorumluluk alanında yapılan çalışmaları tek tek aktarıyor. Sağlık Bakanımızdan Spor Bakanımıza, Tarım Bakanımızdan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza kadar herkes büyük bir gayret içerisinde. Konut teslimleriyle ilgili geçtiğimiz hafta yaptığımız törenlerde de gördük ki; ortaya konulan hız ve organizasyon dünyada örnek gösterilebilecek nitelikte. Bütün bu yatırımları, bu büyük süreci başarıyla yürütmek; devletin, milletin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar uzanan büyük bir dayanışmanın eseridir" ifadelerini kullandı.

Recep BAĞDAT/MALATYA,