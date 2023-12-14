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Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi - Son Dakika
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Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından açılan 100'er bin liralık iki tazminat davası reddedildi.

14.12.2023 - 17:54,  Güncelleme: 18:35
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından açılan 100'er bin liralık iki tazminat davasının reddedildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki TURKEN Vakfı'na para aktarıldığı ve Erdoğan ailesinin bu ülkeye kaçacakları iddiasında bulunmuştu. Bunun üzerine TÜRGEV ve Bilal Erdoğan tarafından Kılıçdaroğlu'na iki ayrı tazminat davası açılmıştı.

DAVALAR REDDEDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' eleştirileri nedeniyle Bilal Erdoğan ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından ayrı ayrı açılan iki tazminat davasının da reddedildiğini açıkladı.

Çelik'in paylaşımı şöyle: "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzluk ve usulsüzlük" eleştirileri nedeniyle Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından ayrı ayrı 100.000'er TL istemli olarak açılan davalarda bugün kararlar çıktı. Her iki davayı da kazandık. Davalar reddedildi.. Mücadeleye devam..."

Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları karar
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV\'in Kılıçdaroğlu\'na açtığı tazminat davaları reddedildi
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Kemal Kılıçdaroğlu, Bilal Erdoğan, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi - Son Dakika
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