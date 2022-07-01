Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet olayı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet olayı

01.07.2022 15:40
Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet olayı

Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayında adı geçen bir belediye çalışanı bu sabah polis ekipleri tarafından belediyeden binasından alınarak ifadeye götürüldü.

Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayında adı geçen bir belediye çalışanı bu sabah polis ekipleri tarafından belediyeden binasından alınarak ifadeye götürüldü.

Olay; 20 Ocak günü Bilecik Belediyesinden meydana gelmişti. CHP'li Bilecik Belediyesi'nin iştiraklerinden Kayı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak, tutuklanmıştı. Bu süre zarfından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevden alınmış, ardından partisinden ihraç olmuştu.

Belediye çalışanı makine mühendisi ifadeye götürüldü

Bu sabah Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri tarafından belediye çalışanı makine mühendisi O.E. ekipleri tarafından belediyeden alınarak ifadeye götürüldü. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ederken, dosyada adı geçenlerin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet olayı - Son Dakika

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