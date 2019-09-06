Son Dakika Haberleri: Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
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Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

1 saat önce

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, System.String[]

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin 97. önce yıl emperyalist güçlerin işgalinden kurtulduğunu söyledi.

Büyük mücadeleler sonucunda ödenen bedellerle, şehit ve gazilerle bağımsızlık mücadelesi vererek, Anadolu'yu yurt edindiklerini belirten Şahin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen ve tarih yolculuğunda altın sayfalardan biri olan Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu sağlayan bu zaferin, esarete mahkum edilmek istenen millete, kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hakimiyeti müjdelediğini ifade etti.

Şanlı tarihin her bir sayfasının, ayrı ayrı kahramanlık ve zaferlerle geleceğe ışık tuttuğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz ve eşsiz kahramanlarımız, karşısındaki güç ne olursa olsun hiçbir zaman bu vatandan vazgeçilmeyeceğini ve şanlı bayrağımızın göklerden inmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ispatlamıştır. Osmanlı Devletinin kuruluş toprağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurtuluş şehri olan Bilecik'imizde bizler, kurtuluş ruhundan aldığımız güçle, muasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden çalışacağız."

Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cihan Yemişçi, "Milli Mücadele'de Bilecik'in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu" başlıklı konferansıyla devam etti.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın da katıldığı törende, şifalı pilav ikram edildi.

Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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