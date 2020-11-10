Bilecik'te 09.05'de geçe hayat durdu - Son Dakika

Bilecik'te 09.05'de geçe hayat durdu
10.11.2020 11:28
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılında saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla Bilecik'te adeta hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılında saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla Bilecik'te adeta hayat durdu.
Bilecik'te anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda bulunun Atatürk Anıtına Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen bayraklar yarıya indirilirken, İstiklal Marşı sonrası Cumhuriyet Meydanındaki program sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programa katılmak üzere alandan ayrıldı. - BİLECİK
Son Dakika Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler