Bilecik'te 09.05'de geçe hayat durdu - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılında saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla Bilecik'te adeta hayat durdu.

Bilecik'te anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda bulunun Atatürk Anıtına Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen bayraklar yarıya indirilirken, İstiklal Marşı sonrası Cumhuriyet Meydanındaki program sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programa katılmak üzere alandan ayrıldı. - BİLECİK