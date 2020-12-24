Bilecik'te 2020 yılında başarılı olan sporcular ödüllendirildi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2020 yılında çeşitli spor dallarında düzenlenen müsabakalarda derecelere imza atan sporcuları ödüllendirdi.

Vali Şentürk, Kredi Yurtlar Kurumu Salonu'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şube müdürleri ile antrenörlerin katıldığı törende, halter, kick boks, güreş, atletizm, wushu ve karate branşlarında uluslararası ve Türkiye derecesi alan sporcuları ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.

Törende konuşan Şentürk, "Müsabakalara katılmak büyük bir başarıdır. Ülke seçmelerine ve uluslararası müsabakalara gitmek de ayrı bir başarıdır. Hedefimizi yukarıda tutacağız ve net oraya koyacağız. İnşallah daha da başarılı olup, bayrağımızı yurt dışında da her dalda temsil edecek noktaya geleceksiniz." dedi.