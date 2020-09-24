Bilecik'te "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika

Bilecik'te "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı

Bilecik'te "Avrupa Spor Haftası" kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Edebali Stadyumunda yapıldı.

Bilecik'te

Bilecik'te "Avrupa Spor Haftası" kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Edebali Stadyumunda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Edebali Stadyumunda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, daire müdürleri ve sporcuların katıldığı açılışta, sporun, kardeşlik, barış ve sevginin evrensel dili olduğunu söyledi.

"Aslında spor, bizim için hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmak durumunda"

"Herkes için spor ve sağlıklı yaşam" projesiyle, sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazanmak ve kazandırmak istediklerini ifade eden Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Bağımlılığın en güzeli sportif bağımlılık. Bağımlılıkla mücadele ederek sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için ilimizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütüyoruz. İnternet, cep telefonu gibi elektronik bağımlılığın yanında sigara gibi bağımlılık yapan alışkanlıklardan uzak durma noktasında en güçlü silahımız spor olacaktır. Sporun bir vakti saati olmaz. Aslında spor, bizim için hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmak durumunda. Bu hafta farkındalık oluşturarak spor kültürünü tabana yeni yetişen gençlere yaymak istiyoruz. Dijital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinilirliğini artırmak. Mustafa Kemal Atatürk "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" diyor. Sizlerden, antrenörlerinizin rehberliğinde bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden sabırla kendinizi geliştirerek sağlıklı bireyler olarak ülkemize, milletimize faydalı bireyler olmanızı istiyoruz."

"Sporu tabana yaymak ve yaygınlaştırmak için ilimizde çeşitli branşlarda spor aktivitelerimiz her dönem devam etmektedir"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise, sporun gerek hareketlilik gerekse ruh sağlığı açısından önemli araç olduğunu belirterek, "Sporu tabana yaymak ve yaygınlaştırmak için ilimizde çeşitli branşlarda spor aktivitelerimiz her dönem devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde de Covid-19 kapsamında belirlenen kriterler ve kurallar çerçevesinde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Müdürlük olarak her kesimden insanımızı spora yönlendirmek, spor alışkanlığı kazandırmak, Olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecek vatanını ve milletini seven sporcular yetiştirmek en büyük amacımızdır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hitaben canlı yayınla tüm sporcular, "Harekette biz de varız" sloganıyla selamlama yaptı. Etkinlik, sporcuların antrenörler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilemesiyle sona erdi. - BİLECİK

İstiklal Marşı, Rahmi Köse, Bilecik, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika

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