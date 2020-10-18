Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki Metin T. yönetimindeki 16 SBF 97 plakalı Bilecik Belediyesine ait çöp kamyonu, TOKİ rampalarında havanın da yağışlı olması sebebiyle yolun sağ tarafındaki demir bariyerlere çarptı. Ardından savrulan çöp kamyonu, su kanalını geçerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Erkan Subay ve Adnan Coşkun araç içinde sıkışarak yaralandı. Olay anında tesadüf eseri olay yerinde bulunan AFAD ekipleri yaralıları araç içinden çıkardı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, yaklaşık yarım saat kaza nedeniyle kapalı olan Bilecik- Bozüyük karayolu yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Aracın çekici yardımıyla kaza yerinden çekileceği öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK