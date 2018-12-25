Bilecik'te Eğitime Kar Engeli
52 dakika önce
BİLECİK'te etkili olan yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle yarın için kent merkezi ile Pazaryeri ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
BİLECİK'te etkili olan yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle yarın için kent merkezi ile Pazaryeri
ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Bilecik Valiliği
'nde yapılan yazılı açıklamada, 26 Aralık Çarşamba
günü okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtilerek, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük
, Söğüt
, Osmaneli
, Gölpazarı
, Yenipazar
ve İnhisar
İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - Bilecik
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:53 Kaynak: DHA
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