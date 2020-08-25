Bilecik'te "Enkazda arama kurtarma" tatbikatı - Son Dakika

Bilecik'te "Enkazda arama kurtarma" tatbikatı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gerçeği aratmayan gece ve gündüz "Enkazda arama kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik'te

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gerçeği aratmayan gece ve gündüz "Enkazda arama kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta ekipler senaryo gereği Gölpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir kum ocağında enkaz meydana gelmesi sonucu bir çökme yaşandı. Alınan ihbar üzerine AFAD, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekipler olay yerine geldi ve kriz masası oluşturuldu. Enkazda kalan işçinin yeri tespit edilerek, sıkıştığı yerden ip tekniği kullanılarak çıkartıldı. Sedye ile tahliyesi gerçekleştirilen işçiye ilk müdahalesinin ardından ambulansa sevkiyle tatbikat sona erdi. 17 Ağustos 1999 günü saat 03.02'de Marmara Bölgesinde meydana gelen büyük depremin 21'inci yıl dönümünde vatandaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, eksikliklerde tespit edildi.

"Açık alandaysanız enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, binalardan ve duvarlardan uzaklaşın"

AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, evde ve iş yerlerindeki eşyaların tehlike analizi yapılarak, yerlerinin değiştirilip sabitlenmesi gerektiği vurgusu yapılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Mahallenizdeki, sokağınızdaki toplanma alanlarını sorgulayın. Deprem çantası hazırlayın. Deprem anında, panik yapmayın ve sakin olun. Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmayın. Sarsıntının başladığını hissettiğinizde doğru davranış şekliniz sağlam nesnenin yanında, üzerinize düşebilecek olan nesnelerden uzak, çök kapan ve tutun hareketidir. Bir elinizle nesneden tutunarak, diğer elimizle boyun ve baş bölgenizi koruyun. Tahliye esnasında vanaları kapatmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Açık alandaysanız enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, binalardan ve duvarlardan uzaklaşın." - BİLECİK

Bilecik, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:28

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 'Enkazda arama kurtarma' tatbikatı - Son Dakika
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