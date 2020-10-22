Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı

22.10.2020 10:54
Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı, System.String[]

Bilecik'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Koyun ve keçilerde verimliliği artırma" projesi kapsamında kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Koyun ve keçilerde verimliliği artırma" projesi kapsamında kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki dağıtım törenindeki konuşmasında, butik şehir olarak adlandırdıkları Bilecik'te, hedeflerini yüksek tutup, var olan kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak istediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmaların da bunlardan bir tanesi olduğunu belirten Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Devletimizin, tarım ve hayvancılık konusunda sağlamış olduğu ciddi destekler var. Bunlar yerinde doğru kullanılırsa ve değerlendirilirse, hedeflere ulaşmamız zor değil. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' protokolü yaptık. 150 bin lira devlet desteği de olacak. Dağıtımını yapacağımız damızlık koçların bereketli olmasını diliyorum. Bu işi yapan çiftçilerimizden daha iyi yapabilmeleri için sağlanan destekleri doğru değerlendirmelerini istiyorum. İlimizin her alanda olduğu gibi, hayvancılık alanında da ülkemizin en iyilerinden olabileceği bir sıraya kavuşmasını diliyorum."

"Bilecik küçükbaş hayvancılıkta oldukça ideal bir ildir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da yaşanılan kırmızı et açığının ana sebeplerinden birisinin küçükbaş hayvan sayının azalmasından olduğunu belirterek, "İlimizin hem coğrafi yapısına hem de yağış verimine baktığımız zaman küçükbaş hayvancılığa oldukça ideal bir ildir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklemiş olduğu proje kapsamında dağıtımı yapılan üstün vasıflı koçlar ve tekelerin sürülere katımı ile hem döl, süt ve et verim kalitesini arttırılması ile kan değişimi sağlanarak yetiştiricilerin kazançlarının artmasına, hem de bölgenin damızlık ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir." dedi.

Bilecik genelinde 107 işletmeye, 308 adet koçun dağıtımının gerçekleştirildiği ve toplam 405 bin lira hibe yapıldığı bildirildi. Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ve birlik başkanlarının katıldığı programda, üreticilere kıvırcık ırkı damızlık koç ve sertifikaları verildi. - BİLECİK

Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı
Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı
Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı
Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı
Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı
Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı

Necati Şentürk, Damızlık, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı - Son Dakika

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