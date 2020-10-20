Bilecik Valiliğinin "Dijital Okuryazarlık Portalı" projesi hibe desteği aldı - Son Dakika

Bilecik Valiliğinin "Dijital Okuryazarlık Portalı" projesi hibe desteği aldı

20.10.2020 14:52
Bilecik Valiliğinin

Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı" projesi, değerlendirme sürecinde başarılı bulunarak 172 bin 480 Avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı" projesi, değerlendirme sürecinde başarılı bulunarak 172 bin 480 Avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan 2020 Yılı Erasmus+KA204 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Programına Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı" (Digit@l Literacy Portal) projesi değerlendirme sürecinde başarılı bulunarak 172 bin 480 Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Bilecik Valiliğinin projesi, 2020 yılı Erasmus+ yetişkin eğitimi stratejik ortaklıklar faaliyeti kapsamında Ulusal Ajans Başkanlığına sunulan 256 proje teklifinden uygunluk kriterleri değerlendirmesi sonucunda Türkiye genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 32 proje içerisinde yer aldı. - BİLECİK

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik Valiliğinin 'Dijital Okuryazarlık Portalı' projesi hibe desteği aldı - Son Dakika

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