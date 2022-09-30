Vali Kızılkaya'dan ceviz işleme ve kurutma tesisinde inceleme - Son Dakika
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Vali Kızılkaya'dan ceviz işleme ve kurutma tesisinde inceleme

30.09.2022 14:41
Vali Kızılkaya'dan ceviz işleme ve kurutma tesisinde inceleme

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Gölpazarı ilçesinde ceviz işleme ve kurutma ile meyve işleme tesisini ve soğuk hava deposunu inceledi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Gölpazarı ilçesinde ceviz işleme ve kurutma ile meyve işleme tesisini ve soğuk hava deposunu inceledi.

Kızılkaya, Bilecik Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği, Gölpazarı Belediyesi, BEBKA, Gölpazarı Ziraat Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortak projesiyle hayata geçirilen tesislerde incelemede bulunarak, ceviz işleme süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kentte projelerin yürütüldüğünü ifade eden Kızılkaya, şu bilgileri verdi:

"Ceviz işleme ve kurutma tesisiyle ilçemizde son yıllarda ciddi bir üretim kapasitesine ulaşan ceviz üretiminde çiftçilerimiz büyük bir zahmetten kurtularak ürünlerini kolayca işlemiş olacaklar. Böylece zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanarak daha iyi şekilde ürünlerini işleyen vatandaşlarımız gelirlerini de artıracaklar. Bir diğer tesisimiz olan meyve işleme tesisini ve soğuk hava deposu yapımı tamamlandığında üreticilerimiz ürünlerini daha uzun süre saklayarak değerlendirme imkanı sağlayacaklar. Bu sayede ceviz ve meyve diyarı Gölpazarı ilçesinde üreticilerimiz hayata geçirilen projelerle gelirlerini hem artıracak hem de daha profesyonel bir şekilde üretim ve satış yapacaklar."

Vali Kızılkaya'ya incelemelerde Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Belediye Başkanı Hayri Suer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Bilecik Valiliği, Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Kızılkaya'dan ceviz işleme ve kurutma tesisinde inceleme - Son Dakika

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