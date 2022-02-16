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Bilecik Valisi Kızılkaya'dan organik mineralli gübre üretim tesisine ziyaret - Son Dakika

Bilecik Valisi Kızılkaya'dan organik mineralli gübre üretim tesisine ziyaret

16.02.2022 11:12
Bilecik Valisi Kızılkaya'dan organik mineralli gübre üretim tesisine ziyaret

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) gübre fabrikasında incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) gübre fabrikasında incelemede bulundu.

Vali Kızılkaya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile organik mineralli gübre üretimi yapan fabrikayı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile ilgililerden, üretim ve istihdam hakkında bilgi aldı.

Tesise 200 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten kıraç, "Fabrika Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise ikinci büyük organik mineralli gübre üretim tesisi. Şu anda 121 işçi istihdam ettik. Kapasite artışıyla yıl içinde 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Yılda 175 bin ton organik gübre üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yatırım ve oluşturdukları istihdamdan dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Kızılkaya, tesisleri gezdi.

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Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Bilecik, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Kızılkaya'dan organik mineralli gübre üretim tesisine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Kızılkaya'dan organik mineralli gübre üretim tesisine ziyaret - Son Dakika
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