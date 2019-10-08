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Son Dakika Spor Bilgi Cup'ta şampiyon 'Özel Amerikan Robert Kolej'

Bilgi Cup'ta şampiyon 'Özel Amerikan Robert Kolej'

31 dakika önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vira Yatçılık ve BİLGİ Yelken Kulübü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup'19'da kupalar sahiplerini buldu.

Bilgi Cup'ta şampiyon 'Özel Amerikan Robert Kolej', System.String[]

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vira Yatçılık ve BİLGİ Yelken Kulübü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup'19'da kupalar sahiplerini buldu. 6 Ekim Pazar günü santralistanbul Kampüsü Kayıkhane'de gerçekleştirilen yarışmada, liseli sporcular en hızlı yelkenci olmak için yarıştı. Haliç sularını hareketlendiren, spor tutkunu gençlerin rekabet ettiği BİLGİ Cup'19, yarışmacı öğrencilerin ailelerine ve yelken tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.


BİLGİ Cup'19 yelken yarışlarında rekabet eden 15 okul içinden birinciliği Özel Amerikan Robert Koleji göğüsledi. İkinciliği Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi alırken, Özel Eyüboğlu Koleji adını üçüncü sıraya yazdırdı.


15 liseden 80 öğrenci yarıştı


Bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup'19; Özel Eyüboğlu Koleji, FMV Özel Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi, Özel Irmak Okulları, İstanbul Erkek Lisesi, ModaFen Koleji, Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Amerikan Robert Kolej, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak toplam 15 okulun katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:36 
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