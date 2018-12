Bilim Adamları Denizli'de Dinozorların İzini Arayacak

DENİZLİ'nin Çal Tavas , Beygaç ve Çameli ilçelerinde, 1'i yabancı 5 üniversiteden toplam 14 bilim adamı tarafından yapılan araştırmalarda 7 ile 9 milyon yıl önce yaşamış, günün formlarından çok farklı zürafa, gergedan, at, sırtlan, antilop, fil ve tilki başta olmak üzere 14 hayvan fosili bulundu. Bulunan fosillerle ilgili incelemeler sürerken, bilim adamlarının gelecek yıl aynı bölgede dinozorlara ait izler araştıracağı bildirildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale Ankara ve Hitit üniversitelerinden ve Paris Doğa Tarihi Müzesi ile Çin Paleontoloji Enstitüsü'nden, paleoantropolog, paleontolog ve jeologların da bulunduğu 14 kişilik bilim adamından oluşan ekip, bir yıl önce, Çal, Beyağaç , Tavas ve Çameli ilçelerinde yüzey araştırması başlattı. İlçelerdeki kırsal kesimlerde gezerek inceleme yapan bilim adamları, izleri takip edip, 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 14 farklı hayvana ait fosil buldu.Fosiller Burdur'a götürülerek araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, bulunan hayvan fosillerinin günün formlarından farklı zürafa, gergedan, at, sırtlan, fil ve tilkiye ait olduğu belirlendi. Fosillerle ilgili açıklama yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek, bulunan fosillerin 9 milyon yıl önce yaşadıklarını tahmin ettiklerini belirterek, "Beyağaç, Çal ve Tavas ilçelerinde yapılan araştırmalarda, boyunları günümüz formlarından daha kısa, ama daha kütleli iki farklı zürafa, iki gergedan, küçük iki farklı at, biri iri olan iki farklı sırtlan, su aygırlarına morfolojik olarak benzeyen bir de fil fosili bulduk. Bunun dışında boynuzlugillerden üç hayvan fosili bulduk. Bunların ikisinin tür tanımını yaptık, günümüz antiloplarına benziyorlar. Üçüncüsünün de tür tanımlamasını yakın zamanda yapacağız. Bu fosillerin yaşam dönemlerine bakarsak 7 - 9 milyon yıl önce yaşadıklarını görüyoruz. Çameli ilçesinde ise bir at ve bir de tilkiye ait fosil bulduk" dedi.Antropolog Dr. Ahmet İhsan Aytek, bulunan fosilleri bilim dünyasına kazandıracaklarının altını da çizip, " Denizli bölgesinde fosil arama çalışmalarımız sürecek. Turizm ve Kültür Bakanlığı 'na 2019 yılı için 65 milyon yıl öncesine kadar giden zaman diliminin araştırılması için başvuru yaptık. Dinozorlar 65 milyon yıl önce dünya üzerinden silindi. Biz de bilim adamı arkadaşlarımı ile birlikte Denizli bölgesinde 2019 yılında dinozorlara ait iz araştıracağız" diye konuştu.- Denizli