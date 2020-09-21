Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artmaya başlarken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan da koronaya yakalandı.

Koronavirüs salgınında vaka sayıları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de artışta. Bu süreçte sağlık çalışanları da yüksek risk taşıyan grup da yer alırken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan da koronaya yakalandı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Bu haberi Türkiye Acil Tıp Derneği sosyal medya hesaplarından duyururken şu ifadelere yer verildi "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

DAHA ÖNCE BİR İSİM DAHA KORONAYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan daha önce Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da virüse yakalanmıştı. Ünal, tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı, Ahmet Demircan, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:22

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı - Son Dakika

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