Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri - Son Dakika

Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri

22.10.2020 10:52
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, İstanbul'da koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin, "Eylül ayından itibaren memleketlerinden dönenler özellikle tatil yerlerinden İstanbul'a dönenler ile birlikte orada bir hareketlenme oldu.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, İstanbul'da koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin, "Eylül ayından itibaren memleketlerinden dönenler özellikle tatil yerlerinden İstanbul'a dönenler ile birlikte orada bir hareketlenme oldu. Bunu bekliyorduk" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı, Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, İstanbul'da artan vaka sayılarını değerlendirdi. Doç. Dr. Turan, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki düşüşler bizi mutlu etmişti; ama eylül ayından itibaren memleketlerinden dönenler özellikle tatil yerlerinden İstanbul'a dönenler ile birlikte orada bir hareketlenme oldu. Bunu bekliyorduk. Bu dönüşlerle beraber sayılarda ufak da olsun artış bekliyorduk; ama sayılar İstanbul'da artmakta. Ankara'da geçtiğimiz aylarda hasta sayılarındaki artış gerçekten sağlık çalışanları için çok yorucu bir süreçti. Evet bu hastalık var ve buna bağlı olarak insanlarımız etkileniyor. Ama sağlık sistemimiz de buna yetmek için çaba sarf ediyor. O yüzden de biz halkımıza uyarılarımızı devam ettirirken hep maske, mesafe, hijyen derken bunun için dedik. 'Kurallara uyarsanız virüsle mücadele ederken daha az sayıda hastayla sağlık sistemimiz daha rahatlıkla uğraşabilir' dedik. Kişilerin aldığı kararlar yaptığı hareketler sağlık sistemimizi etkilemekte" diye konuştu.'ANKARA'DA SAYILAR AZALDI'Doç. Dr. Turan, Ankara'da geçen aya göre vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, "Ankara'da son zamanlarda ciddi anlamda azalma yaşadık. 1 ay öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Hastalarımıza daha iyi bir şekilde daha iyi hizmet sunabiliyoruz. Öncesinde de elimizden geleni yapıyorduk; ama sayıların azalmasıyla da birlikte sağlık sistemi daha yeter pozisyona geldi. Yine kurallara uymaya devam ettikçe bunun da böyle devam edeceğine inanıyoruz" dedi.Kış aylarının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Turan, "Kapalı mekanlarda geçirilen vakit çok önemli. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda olmamaya, kalabalıklara girmemeye; beraberinde aile içi bulaşlar bizim için problem. Ev içerisinde virüs genellikle dışarıdan getiriliyor. ve tüm aile enfekte oluyor. Bu yüzden de aile içi bulaşlara da dikkat edilmesi önerisinde bulunacağım" ifadelerini kullandı.'AVRUPA İKİNCİ DALGAYI YAŞIYOR'

Doç. Dr. Turan, Avrupa'da 2'nci dalganın yaşandığını ifade ederek, "Orada ciddi anlamda sayılar azalmıştı, sıfırlara yakın değerlere ulaşmışlardı. Şimdi yeniden kış aylarının gelmesiyle beraber ve havaların da soğumasıyla birlikte 2'nci dalgalarını yaşıyorlar. Tüm dünyada yaşanmış pandemilerde genellikle ilk dalgadan sonra 2'nci bir dalga çok ağır gelir, çok ağır seyreder. Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri aslında şuan bunu yaşıyor. Ülkemizde de görülme ihtimali her daim var. Ama biliyorsunuz ki biz şuan birinci dalganın etkilerini yaşıyoruz. Her şehirde farklı şekilde yansıyor. Biz hala aslında birinci dalga ile uğraşıyoruz. Umarım 2'nci dalgayı görmeyiz; ama bunu şu an öngörmek mümkün değil. Hala birinci dalganın yansımalarıyla uğraşmaktayız" dedi.


Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri

Koronavirüs, İstanbul, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Turan: İstanbul'da artışın nedeni tatil dönüşleri - Son Dakika

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