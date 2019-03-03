Son Dakika Haberleri: Biltaci, Hastaneye Sevkini İstedi

Biltaci, Hastaneye Sevkini İstedi

1 saat önce

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı eski Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle hastaneye sevkini istedi.

Biltaci, Hastaneye Sevkini İstedi, System.String[]
Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı eski Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle hastaneye sevkini istedi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Biltaci'nin yanı sıra 23 sanığın daha hazır bulunduğu davanın duruşması görüldü.

Biltaci, duruşmada 15 Ocak'ta beyin kanaması geçirdiğini, bunun sonucunda sağ elini normal kullanamadığını, konuşma güçlüğü çektiğini ve algılama sorunu yaşadığını söyledi.

Hapishane doktorunun tavsiyesine göre beynine emar, boyun damarlarına da ultrason çekilmesi gerektiğini ancak şu ana kadar bunların hiçbirinin yapılmadığını kaydeden Biltaci, mahkeme heyetinden sağlık kontrolü için El-Kasr el-Ayni Üniversite Hastanesine nakledilmesi talebinde bulundu.

Mursi ve 35 kişi hakkında, "devletin çıkarlarına zarar vermek amacıyla Hamas, Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve İran Devrim Muhafızları ile suç amaçlı iş birliği" yaptıkları iddiasıyla 18 Aralık 2013'te dava açılmıştı.

Biltaci ailesinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, 3 yıldır ziyaretine izin verilmeyen Muhammed el-Biltaci'nin beyin kanaması geçirdiği duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Adalet Partisi, Hürriyet, Müslüman Kardeşler, Mısır, Güncel
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