Son Dakika Haberleri: Bin 70 metre rakımlı köyde çıkan su şifa dağıtıyor
Son Dakika Güncel Bin 70 metre rakımlı köyde çıkan su şifa dağıtıyor - Son Dakika

Bin 70 metre rakımlı köyde çıkan su şifa dağıtıyor

7 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bin 70 metre rakımlı Güde köyünde çıkan ve böbrek taşlarının düşürülmesine fayda sağladığı belirtilen şifalı suya çevre il ve ilçelerden de büyük rağbet gösteriliyor.

Bin 70 metre rakımlı köyde çıkan su şifa dağıtıyor, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bin 70 metre rakımlı Güde köyünde çıkan ve böbrek taşlarının düşürülmesine fayda sağladığı belirtilen şifalı suya çevre il ve ilçelerden de büyük rağbet gösteriliyor.


Suyun böbrek hastalarına iyi geldiğini söyleyen vatandaşlar, bidon bidon doldurdukları suyu evlerine götürüyorlar. Ahı Dağı eteklerinde yer alan köy bu sayede hem tanınırken, hem de 'şifa dağıtan köy' olarak adlandırılıyor.


"Böbrek taşlarına iyi geldiğini duydum"


Güde köyündeki sudan üç defa almaya geldiğini söyleyen Ahmet Kırmızı "Bu suyun böbrek taşlarına iyi geldiğini duydum. Bu benim üçüncü gelişim. Daha önce geldiğimde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar ile karşılaştım onlarda bu suyun böbrek taşlarına iyi geldiğini söylediler" dedi.


"Suyu doldurmak için uzun kuyruklar oluşur"


Güde Köyü Muhtarı Metin Turan ise, köylerindeki ormanlık alanda bulunan suya eskiden uzun kuyruklar olduğunu söyleyerek, "Buraları gezmeye gelen bir vatandaş bu sudan içmiş ve güzel gelmiş. Bidonlara doldurarak memleketine götürmüş. Bu şahıs böbrek hastası olduğundan bu su ağrılarına iyi gelmiş. Ondan sonra bu suyumuz ilgi arttı. Eskiden çeşmemizde uzun kuyruklar oluyordu ve çeşmemiz az akıyordu. Köylümüzün yardımları ile ormanlık alanda bulunan çeşmemize yaklaşık iki üç tonluk depo yaptık. Suyun boşa akmasının önüne geçerek depoda toplamaya başladık. Yapılan depo sayesinde köyümüze gelen vatandaşlar su doldururken zaman harcamıyor" dedi.


Öte yandan çeşmeye Bursa, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya illerinden gelen vatandaşlar, buradan doldurdukları suyun şifa deposu olduğunu ve böbreklerdeki taşlara çok iyi geldiğini söylediler. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
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