Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: 'Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye Yapacağız

Binali Yıldırım: 'Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye Yapacağız

2 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benim haftanın belirli günlerinde çalışacağım ilçe; Sancaktepe olacak.

Binali Yıldırım: 'Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye Yapacağız, System.String[]


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benim haftanın belirli günlerinde çalışacağım ilçe; Sancaktepe olacak. Çünkü burada akıllı şehir; trafik, asayiş sağlık, eğitimin, İstanbul'da nerede ne oluyor takip edileceği merkezi, 'Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye yapacağız" dedi.

Binali Yıldırım, Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluşmasında, 'Akıllı Yönetim Merkezi'nin Sancaktepe'de olacağını kaydetti. Binali Yıldırım sabah saatlerinde Tuzla'daki konutundan çıkarak Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda biraraya geldi.  Yıldırım'a AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de eşlik etti. Konuşmasına Türkiye'nin 10 gün sonra önemli bir seçime gideceğini belirten Yıldırım, "Hanımlar olmasaydı biz olur muyduk? Unutmayın, Bakan olabilirsiniz ama size de bir bakan var. Şeyma hanımefendi titizliği ile Sancaktepe'yi parmakla gösterilen bir belediye yapacak. Kadınların erkeklere göre işi iki kat. Hem evi çekip çeviriyorlar, hem de yerine göre dışarıda da iş ve yöneticilik yapıyorlar. Ben size bir misal vereyim. Biz dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Onun gerçek kahramanı bir kadındır. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak'tır. İşte kadının gücü ve neler yapacağının göstergesi budur. O yüzden de Şeyma hanım Sancaktepe'de güzel işler yapacak. Tabi biz de onun için çalışacağız. Çünkü o İstanbul'da bütün kadınları temsil ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bütün kadınlar adına çalışacak" diye konuştu. 

SANCAKTEPE'YE 4 BİN 100 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Son 17 yılda eğitimde büyük bir atılım yaptıklarını belirten Binali Yıldırım, çok sayıda okul ve üniversite açtıklarını ifade ederek eğitimde alt yapıyı tamamladıklarını ve eğitimde kaliteyi daha da arttıracağını belirtti. Sancaktepe'de 4 Bin 100 yataklı bir şehir hastanesi yapacaklarını belirten Binali Yıldırım bu proje ile de 15 bin Sancaktepeliye iş olanağı sağlayacaklarını ifade etti. 

"AKILLI YÖNETİM MERKEZİNİ SANCAKTEPE'YE YAPACAĞIZ"

Yeşil alanların arttırılacağını ve Sancaktepe - Sultanbeyli metrosunu da hızla bitirileceğini beliren Yıldırım, "Sancaktepe İstanbul Anadolu Yakasının belediye yönetim merkezi olacak. Yani benim haftanın belirli günlerde çalışacağım ilçe Sancaktepe olacak. Çünkü burada akıllı şehir; trafik, asayiş sağlık, eğitimin, İstanbul'da nerede ne oluyor takip edileceği merkezi, Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktepe'ye yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:26 Kaynak: DHA

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