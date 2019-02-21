Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Çatalca'da

Binali Yıldırım, Çatalca'da

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Çatalca ilçesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Çatalca ilçesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çatalca'da bir taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle sohbet etti. Taksi durağını arayan bir müşterinin telefonuna cevaplayan Binali Yıldırım, müşterinin istediği adrese taksi yönlendirdi.

Yıldırım daha sonra, 2017 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Uzman Erbaş Halil İbrahim Güler'in baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette, şehit için Kur'an okunup, dua edildi. Sayın Yıldırım, baba Kani Güler, anne Aysel Güler ve şehit yakınları ile sohbet etti. Binali Yıldırım, şehitin babası ve annesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:20 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Çatalca, Binali Yıldırım, Güncel
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