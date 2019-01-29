Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı

Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı

50 dakika önce

İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı.

Yıldırım,  73 yaşında rahatsızlığından dolayı vefat eden Nermin Kirazlıoğlu'nun Erenköy Zihnipaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.  

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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