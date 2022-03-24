Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

24.03.2022 20:16
Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mirziyoyev'e selamı ve iyi dileklerini iletti.

Mirziyoyev de Özbekistan-Türkiye stratejik ortaklık ilişkilerinin mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyet dile getirerek, iki ülke arasında ticaret hacminin giderek arttığını, çağdaş sanayi işletmelerini inşa etme ve altyapı sektörünün modernizasyonuna yönelik büyük yatırım projelerinin hayata geçirildiğini, ülkeler arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

Mirziyoyev, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin önemli rol oynadığını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki iş birliği konularının detaylı olarak ele alındığı görüşmede, teşkilatın Kasım 2021'de düzenlediği İstanbul zirvesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede taraflarca, Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi'nin sonraki toplantısı için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Ticaret, ulaşım, lojistik, endüstriyel iş birliği, "yeşil" ekonominin geliştirilmesi, yenilikçilik ve yüksek teknoloji transferi gibi alanlardaki ortak projelerin gözden geçirildiği görüşmede, ayrıca bölge gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Ülkedeki temasları kapsamında bugün Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılan Yıldırım, dün Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov ve diğer Özbek yetkililerle bir araya gelmişti.

Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

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Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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