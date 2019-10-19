Binali Yıldırım: ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek "120 saat süre verdik. ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar. Böylece topraklarımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bütün tehditler bertaraf edilecek" dedi.

Memleketi Erzincan'da çeşitli temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye içesinde düzenlenen 4'üncü Dumanlı Doğa ve Gençlik Festivali'ne katıldı. Burada etkinliğe katılan üniversite öğrencisine seslenen Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan süreç ile ilgili şunları söyledi:

"Kısa sürede silahlı bölücü terör unsurları bölgeden çekilmeye başladı. Bunu gören terör seviciler, hemen ara bulucu olmaya çalıştılar. 'Aman yapmayın, dokunmayın da biz onları buradan uzaklaştıralım' dediler. Bizim amacımız sınırlarımızın güneyinden ülkemize vaki olan saldırıları yok etmektir. Biz Kürtleri severiz, bin yıldır kardeşiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Ezidi'si, Türkmen'i hep biriz, beraberiz, etle kemik gibiyiz. Bizim derdimiz terörledir, bölücülerledir. Şimdi artık biliyorsunuz 120 saat süre verdik. ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar. Böylece topraklarımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bütün tehditler bertaraf edilecek. Sevgili gençler, bu ülkenin tapusu sizindir. Çanakkale 'de 15'liler nasıl 7 düvele 'dur' dediyse, Türkiye Cumhuriyeti'ne, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağına göz dikenlerin gözünü çıkarmak da hepimizin boynunun borcudur. Siz gençlerin en büyük hedefidir."

10 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ YAPTI

Yıldırım festivalin açılış törenin ardından Dumanlı Tabiat Parkı'nda 10 kilometrelik parkurda beraberindeki yüzlerce öğrenci ve protokol üyeleri ile yaklaşık 2 saatlik yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında üniversite öğrencileri Binali Yıldırım'la 'selfie' çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.

OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ

Festival kapsamında Dumanlı Yaylası'nda Erzincan Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar büyük ilgi gördü. Özel dizayn araçlarla oluşturulan parkurlarda yarışan off-roadcılar dereceye girmeye çalıştı.