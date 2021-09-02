Üye Girişi
Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor - Son Dakika

Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor

02.09.2021 11:00
Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor, System.String[]

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansla mahallelerde önce anonslar yapıyor, ardından da aşı olmayan vatandaşların evine giderek aşı hizmeti veriyor.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansla mahallelerde önce anonslar yapıyor, ardından da aşı olmayan vatandaşların evine giderek aşı hizmeti veriyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde vaka oranı en fazla illerden biri olan, aşılama oranlarına göre de turuncu kategoride yer alan Bingöl'ün mavi kategoriye geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 mobil ekip ve 4 ambulansla kent merkezinde çalışma yürütülüyor.

Ekipler, ambulanslardan yaptıkları anonslarla vatandaşları aşı olmaya çağırıyor, vatandaşların evlerine giderek aşı hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, mobil aşı ekiplerinin son dönemlerde gösterdiği yoğun çabalarla ilde aşı çalışmalarında ciddi bir yol katettiklerini söyledi.

Özelikle son 1 ay içerisinde aşı oranındaki artışın da gözle görülür seviyede olduğunu vurgulayan Gündoğdu, bütün köylerde ikinci aşı çalışmalarını yaptıklarını, mobil aşı ekiplerinin özellikle ulaşım noktasında sıkıntı yaşayanlara ikinci doz aşıyı ulaştırdığını belirtti.

Aşı oranları arttı

İl merkezi ve ilçe merkezlerinde de yoğun bir çalışma sarf ettiklerini dile getiren Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özellikle ambulans ekipleri ile mobil aşı ekiplerini birleştirip ambulanslarımızdan faydalanarak anonslar yapıyoruz. Vatandaşımızın ikamet ettikleri yerlere ulaşıp en kısa sürede ve rahat şekilde aşılarını yapmalarını sağlıyoruz. İlimizde aşı oranlarını artırmaya çabalıyoruz. Mobil aşı ekiplerimizin de bu noktada yoğun bir çabası bulunmakta. Her bir vatandaşımıza özellikle ulaşıp hem ikna etme noktasında yoğun bir gayret hem de bu kişilerin birinci doz yaptırmışsa ikinci doz aşısını yaptırmak veya aşısını hiç yaptırmamış vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları noktasında son dönemlerde ilimizde gözle görülür bir artış var."

"Bingölümüze mavi yakışır diyoruz"

Mobil aşı ekibinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Muhammet Aydın da Kovid-19 vaka sayılarını düşürmek amacıyla aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürdüklerini anlattı.

Yaklaşık 2 aydan beri mobil ekiplerle köylere ve mahallere yoğun bir şekilde gittiklerini dile getiren Aydın, hedeflerinin Bingöl'ün mavi kategoriye geçmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

Aydın, "Bingölümüze mavi yakışır diyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşın aşı olması için her türlü imkanı kullanıyoruz. Tek isteğimiz vatandaşımızın gelip aşısını olmasıdır. Kapasitemiz var. Yeter ki vatandaşlar aşı olmaya gelsin. Bingöl'ü hep beraber, el birliğiyle mavi kategoriye sokalım." dedi.

Aşıya talep arttıkça vaka sayılarının da düştüğünü, ambulanslarla cadde cadde, sokak sokak, site site gezdiklerini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Engelli veya yatalak vatandaşlarımız varsa onların evlerine kadar gidip aşılarını yapıyoruz. Umarım bir an önce içinde bulunduğumuz salgından kurtuluruz. Bunun için elimizdeki tek çare aşı olmak. Vatandaşlardan isteğimiz, bilime güvenmeleri, sosyal medyadan, oradan buradan, aşı karşıtlarından duydukları şeylere itibar etmemeleridir. Biz de Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde elimizden geleni yapıyoruz."

Ambulansta görevli hemşire Songül Serinyel de mobil ekiplerin önce köylerde, daha sonra da kent merkezindeki mahallelerde aşı uygulamasını sürdürdüğünü anlatarak, mobil ve ambulansla aşı uygulaması sayesinde güzel gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

Evinde aşı olmanın mutluluğunu yaşadı

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerini eve davet eden Mehmet Bozukluhan da eşine aşı yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Songül Bozukluhan ise sağlık ekiplerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederek, "Rahatsız olduğum için aşımı yapamamıştım. Doktorumun tavsiyesi üzerine ben de evime gelen sağlık ekipleri sayesinde aşımı oldum. Herkesin aşı olmasını istiyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Bingöl, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak 10:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:08 Düşüle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:16:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement