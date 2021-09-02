Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor - Son Dakika

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansla mahallelerde önce anonslar yapıyor, ardından da aşı olmayan vatandaşların evine giderek aşı hizmeti veriyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde vaka oranı en fazla illerden biri olan, aşılama oranlarına göre de turuncu kategoride yer alan Bingöl'ün mavi kategoriye geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 mobil ekip ve 4 ambulansla kent merkezinde çalışma yürütülüyor.

Ekipler, ambulanslardan yaptıkları anonslarla vatandaşları aşı olmaya çağırıyor, vatandaşların evlerine giderek aşı hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, mobil aşı ekiplerinin son dönemlerde gösterdiği yoğun çabalarla ilde aşı çalışmalarında ciddi bir yol katettiklerini söyledi.

Özelikle son 1 ay içerisinde aşı oranındaki artışın da gözle görülür seviyede olduğunu vurgulayan Gündoğdu, bütün köylerde ikinci aşı çalışmalarını yaptıklarını, mobil aşı ekiplerinin özellikle ulaşım noktasında sıkıntı yaşayanlara ikinci doz aşıyı ulaştırdığını belirtti.

Aşı oranları arttı

İl merkezi ve ilçe merkezlerinde de yoğun bir çalışma sarf ettiklerini dile getiren Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özellikle ambulans ekipleri ile mobil aşı ekiplerini birleştirip ambulanslarımızdan faydalanarak anonslar yapıyoruz. Vatandaşımızın ikamet ettikleri yerlere ulaşıp en kısa sürede ve rahat şekilde aşılarını yapmalarını sağlıyoruz. İlimizde aşı oranlarını artırmaya çabalıyoruz. Mobil aşı ekiplerimizin de bu noktada yoğun bir çabası bulunmakta. Her bir vatandaşımıza özellikle ulaşıp hem ikna etme noktasında yoğun bir gayret hem de bu kişilerin birinci doz yaptırmışsa ikinci doz aşısını yaptırmak veya aşısını hiç yaptırmamış vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları noktasında son dönemlerde ilimizde gözle görülür bir artış var."

"Bingölümüze mavi yakışır diyoruz"

Mobil aşı ekibinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Muhammet Aydın da Kovid-19 vaka sayılarını düşürmek amacıyla aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürdüklerini anlattı.

Yaklaşık 2 aydan beri mobil ekiplerle köylere ve mahallere yoğun bir şekilde gittiklerini dile getiren Aydın, hedeflerinin Bingöl'ün mavi kategoriye geçmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

Aydın, "Bingölümüze mavi yakışır diyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşın aşı olması için her türlü imkanı kullanıyoruz. Tek isteğimiz vatandaşımızın gelip aşısını olmasıdır. Kapasitemiz var. Yeter ki vatandaşlar aşı olmaya gelsin. Bingöl'ü hep beraber, el birliğiyle mavi kategoriye sokalım." dedi.

Aşıya talep arttıkça vaka sayılarının da düştüğünü, ambulanslarla cadde cadde, sokak sokak, site site gezdiklerini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Engelli veya yatalak vatandaşlarımız varsa onların evlerine kadar gidip aşılarını yapıyoruz. Umarım bir an önce içinde bulunduğumuz salgından kurtuluruz. Bunun için elimizdeki tek çare aşı olmak. Vatandaşlardan isteğimiz, bilime güvenmeleri, sosyal medyadan, oradan buradan, aşı karşıtlarından duydukları şeylere itibar etmemeleridir. Biz de Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde elimizden geleni yapıyoruz."

Ambulansta görevli hemşire Songül Serinyel de mobil ekiplerin önce köylerde, daha sonra da kent merkezindeki mahallelerde aşı uygulamasını sürdürdüğünü anlatarak, mobil ve ambulansla aşı uygulaması sayesinde güzel gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

Evinde aşı olmanın mutluluğunu yaşadı

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerini eve davet eden Mehmet Bozukluhan da eşine aşı yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Songül Bozukluhan ise sağlık ekiplerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederek, "Rahatsız olduğum için aşımı yapamamıştım. Doktorumun tavsiyesi üzerine ben de evime gelen sağlık ekipleri sayesinde aşımı oldum. Herkesin aşı olmasını istiyorum." dedi.