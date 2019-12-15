Bingöl'e 116 sağlık personeli ataması yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'e 116 sağlık personeli ataması yapılacak - Son Dakika

Bingöl'e 116 sağlık personeli ataması yapılacak

6 saat önce

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, 2020 Şubat ayına kadar toplamda 116 sağlık personeli ataması olacağını duyurdu.

Bingöl'e 116 sağlık personeli ataması yapılacak, System.String[]

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, 2020 Şubat ayına kadar toplamda 116 sağlık personeli ataması olacağını duyurdu.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı için tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 tercih kılavuzu yayımlandı.


Buna göre, adaylar tercih işlemlerini, KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin resmi adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, 19 Aralık'ta sona erecek.


Açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarına toplam 52 sözleşmeli sağlık personeli kadrosu açıldığını, yerleştirme işlemlerinin sonuçlanması ile birlikte Bingöl'de sağlık personeli ihtiyacı önemli oranda giderilmiş olacağını duyurdu.


Açıklamanın devamında, 2020 Ocak-Şubat ayı içerisinde ataması beklenen 64 sağlık personeli ile birlikte Bingöl'e toplam 116 sağlık personeli ataması gerçekleşmiş olacağı belirtildi. - BİNGÖL

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı
Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile terör devleti kurma projesi çökmüştür

Son Dakika Haberleri
21:15 Üç büyüklerin kayıp haftası! - Son Dakika
21:14 Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
21:11 Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
21:11 Spor demir grup sivasspor - fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
21:11 Spor ali koç şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'e 116 sağlık personeli ataması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]