BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır - Son Dakika

BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdırKAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah hem Türkiye hem bütün dünya, daha az sıkıntıyla bunu atlatır.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah hem Türkiye hem bütün dünya, daha az sıkıntıyla bunu atlatır. Bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin veya bölgenin değil, dünyanın sıkıntısıdır" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Bingöl Üniversitesi'nde 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Malkoç'un yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, akademik ve idari personel ile öğrenci kulüp başkanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Malkoç, koronavirüsü Türkiye'nin ilk fark eden ülkeler arasında olduğunu söyledi. Malkoç, "Dünyanın bütün ülkelerinde koronavirüsten dolayı ölümlerin arttığı, tedirginliklerin arttığı, ekonomilerin durma noktasına geldiği bir dönemde Türkiye'ye baktığımızda bir kamu başdenetçisi olarak şunu memnuniyetle ifade ediyorum; Türkiye olayı ilk fark eden ülkelerdendir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle ilk 3 aylık koronavirüs fırtınasına baktığımızda çok şükür Türkiye, bu süreci başarıyla yürüttü. İnşallah alınan bu tedbirlerle de sıkıntısız veya en az sıkıntıyla bu süreci aşacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çeken Malkoç, " Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Amerika'da, Çin'de bu kadar ölümler olurken, Türkiye'nin etrafında ölümler olurken, bu süreç zarfında Türkiye'nin aldığı tedbirlerle 1- 2 vaka sayısının olması, hepimizin duası ve yöneticilerin ferasetli davranması sonucu. İnşallah hem Türkiye hem de bütün dünya daha az sıkıntıyla bunu atlatır. Bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin veya bir bölgenin değil, dünyanın sıkıntısıdır. Bilimsel çalışmaların uzaya kadar ulaşmasına rağmen teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen koskoca dünya görünmeyen bir varlık karşısında neredeyse yeniliyor. İnşallah dünya bu sıkıntıdan kurtulur" dedi.

BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

Koronavirüs, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut

Son Dakika Haberleri
22:33 YÖK, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbir ve kararları açıkladı
22:31 Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"
22:31 AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda kongrelere 'Korona virüs' ertelemesi
22:29 Vali Akbıyık, sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi
22:28 Uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar sabah yapılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİNGÖL Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]