BiP'in yurt dışında yeni kullanıcı rakamı 8 milyona ulaştı - Son Dakika

BiP'in yurt dışında yeni kullanıcı rakamı 8 milyona ulaştı

20.01.2021 10:11
BiP'in yurt dışında yeni kullanıcı rakamı 8 milyona ulaştı, System.String[]

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP, dünya çapında daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilerek Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm rakiplerini geride bırakarak online mağazalarda birinci sıraya yerleştiğini duyurdu.

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP, dünya çapında daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilerek Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm rakiplerini geride bırakarak online mağazalarda birinci sıraya yerleştiğini duyurdu.

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP', dünya çapında daha fazla kullanıcı tarafından tercih edildi. Uygulamanın Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm rakiplerini geride bırakarak online mağazalarda birinci sıraya yerleştiği belirtilen açıklamada, "Toplamda 65 milyondan fazla indirilen platform yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine Platform tüm dünya çapında uygulama marketlerinde 'Ücretsiz En Popüler' ve 'Trend Olanlar' kategorisinde hızla en üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Aralarında Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'ın bulunduğu ülkelerde en çok tercih edilen uygulama olarak bir numaraya yükseldi. Online mağazalarda en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara taşınan Platform hakkında kullanıcılardan olumlu yorumlar paylaşıldı" denildi.

ONLINE MAĞAZALARDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Son günlerde dünyada da adından yoğun biçimde söz ettiren uygulamamız BiP'e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Uygulama Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'da tüm uygulamaları geride bırakarak Online mağazalarda ilk sıraya yerleşti. Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek" diye konuştu.

Tansuğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Platform kullanıcılarına, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, 1000 kişiye kadar grup mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özellik sunuyor. Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor."


BiP'in yurt dışında yeni kullanıcı rakamı 8 milyona ulaştı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Google Play Store, Bahreyn, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BiP'in yurt dışında yeni kullanıcı rakamı 8 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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