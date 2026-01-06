Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Haberin Videosunu İzleyin
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
06.01.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Haber Videosu

İstanbul Esenyurt'ta bir tatlı dükkanına telefonuyla video çekerek giren sosyal medya fenomeni Gizem Temur'un, çalışanla konuşmadan dolaptaki tatlıları yemeye kalkıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada dükkân çalışanının gösterdiği tepki ise dikkatleri çekti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tatlı dükkanında yaşanan ve iş yerinin güvenlik kamerasına olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

DÜKKANA GİRDİ, DOĞRUCA DOLABA YÖNELDİ

Sosyal medyada 'herkesi rahatsız eden kadın' olarak tanınan fenomen Gizem Temur'un, dükkâna girdikten sonra buzdolabını açarak içindeki eklerleri alıp yediği anlar saniye saniye kaydedildi. O esnada dükkânda bulunan çalışan, beklenmedik hareket karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kayıtlarda, çalışanın Temur'a tepki göstererek "Abla ne yapıyorsun ya, alo? Onun parasını ver, ne yapıyorsun? Çık şuradan, bırak" sözleriyle müdahalede bulunduğu görülüyor. Kısa süre içinde yaşanan gerginlik, herhangi bir fiziksel temas yaşanmadan son buldu.

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşılırken, olayın ardından işletme sahiplerinin hukuki süreç başlatıp başlatmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Sosyal Medya, Esenyurt, İstanbul, Magazin, Gündem, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    sktğmin beyinsizi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
İzmir’de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu Okan Buruk’tan final maçı yorumu Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:58:01. #7.11#
SON DAKİKA: Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.