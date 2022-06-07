Bir devrin sonu: Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! Fiyatlar artacak mı? - Son Dakika
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Bir devrin sonu: Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! Fiyatlar artacak mı?

07.06.2022 20:12
Bir devrin sonu: Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! Fiyatlar artacak mı?

5. nesil elektrikli Fiat Doblo artık TOFAŞ tarafından Bursa'da üretilmeyecek. Bunun yerine yeni merkez İspanya olacak.

Türkiye, 20 yılı aşan bir süredir Avrupa'nın hafif ticari araç üretim merkezi konumundaydı. Fakat markalar tarafından peş peşe yapılan açıklamaların sonrasında önce Ford, şimdi de Fiat, bazı modelleri için üretim merkezlerini başka ülkelere kaydırma kararı aldı. Zira bu yıl tanıtılan 5. nesil elektrikli Fiat Doblo, artık TOFAŞ tarafından üretilmeyecek.

TOFAŞ, 5. nesil elektrikli Fiat Doblo üretimini İspanya'ya kaptırdı!

TOFAŞ, 23 yıldır Bursa'daki fabrikalarında ürettiği Fiat Doblo modeli için artık yolun sonuna geldiğini duyurdu. KAP açıklamasında ise mevcut aracın 2022 sonuna kadar olan üretim anlaşmasının Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yılı sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Bir devrin sonu: Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! Fiyatlar artacak mı?

Yani artık Avrupa ile bağlar kopartıldı. Zira PSA alt yapısıyla İspanya'da üretilecek olan 5. nesil elektrikli Doblo, öncelikli olarak AB ülkelerine satılacak. Türkiye'de yaklaşık 1.5 yıl daha üretimi devam edecek model ise 4. nesil. Tabii elektrikli Doblo da ülkemize gelecektir. Fakat bunun tahmini olarak 2024 yılını beklememiz gerekecek.

Buna ek olarak, ülkemize geldiği zaman da artık yerli üretimin getirdiği tüm avantajları kaybetmiş olacağını belirtelim. En iyi koşullarda bile gümrükte uygulanan ek vergiler ve lojistik maliyetleri nedeniyle fiyatında ciddi bir yükseliş olacak.

Yeni nesil Doblo'nun İspanya ya gitmesi çok doğal bir 'üretim paylaşımı kararı' gibi duruyor.

Stellantis Grubu, yeni ürünlerle tüm fabrikaları en verimli şekilde yüklüyor.

Önceki dönemlerde de benzeri olmuştu.

450 bin adetlik kapasite boş bırakılmaz, bekleyip göreceğiz!?

— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) June 7, 2022

Fakat ortada önemli bir iddia var. TOFAŞ'ın Bursa'daki tesislerinin yıllık araç üretim kapasitesi 450 bin civarında. Bunun kabaca yarısının binek, yarısının da ticari sınıf araçlar olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılında ise bu tesislerin yüzde 50 kapasiteyle üretim yaptığı biliniyor.

Bir devrin sonu: Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! Fiyatlar artacak mı?

2023 sonrası Doblo üretimi de durunca bu oran neredeyse 4'te 1'e kadar düşecek. Dolayısıyla TOFAŞ'ın burada farklı bir ticari sınıf araç üretimi üstlenebileceği söyleniyor. Tabii bu araç Doblo'ya bir alternatif mi olur yoksa direkt olarak ağır ticari sınıfına mı girilir henüz bilinmiyor.

Bu kararın ardındaki en büyük sebep ise markaların ortak üretim faaliyetlerini artırarak maliyetleri düşürme isteği. Bu nedenle Fiat (Doblo), Peugeot (Rifter), Opel (Combo), Citroen (Berlingo) ve Toyota (Proace City), aynı alt yapı ile hafif ticari üretimi yapacak. Hatta araçlara baktığımızda ön panjur ve marka logosu dışında birebir aynı gözüktüklerini görüyoruz.

Bir devrin sonu: Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! Fiyatlar artacak mı?

Burada bazıları kullandıkları motor, bazıları da iç mekanda ve sürüş desteği konusunda sunulan teknolojilerle diğerlerinden ayrılıyor. Tabii hepsi aynı anda tüm Avrupa ülkelerinin pazarında da yer almayacağını belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Fiat Doblo, İspanya, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir devrin sonu: Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! Fiyatlar artacak mı? - Son Dakika

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