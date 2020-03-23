Bir DJ balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bir DJ balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti - Son Dakika

Bir DJ balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti

6 saat önce

Antalya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına alkış çağrısı, dün gece Antalya sokaklarında da devam etti.

Bir DJ balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti, System.String[]

Antalya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına alkış çağrısı, dün gece Antalya sokaklarında da devam etti. Antalyalılar, sağlık çalışanlarının yanı sıra Bakan Koca için de alkış tuttu. Çağrıya, bir DJ balkona kurduğu ses sistemiyle, Antalyaspor taraftar grubu da meşaleler yakarak destek verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına destek için her akşam alkışlanması çağrısı tüm Türkiye'de devam ediyor. Çağrının dördüncü gününde Antalya'da dün akşam, yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı görev sağlık çalışanlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da alkışlı destek geldi. Sosyal medyada 'Antalya Hakkında' adlı sayfada başlatılan Bakan Koca'ya da alkış desteği çağrısına saatler 21.00'ı gösterdiğinde balkon ve pencerelerine çıkan Antalyalılar, hep birlikte alkış tutarak, ıslık çalarak ve ışıklarını söndürüp destek verdi.


DJ balkonuna ses sistemi kurup alkışladı


Dün akşamki alkışlı destek anında Mehmet Çınar isimli bir DJ'nin müzikli desteği ise sosyal medyada vatandaşların beğenisini topladı. Balkona müzik sistemi kuran Çınar, Edip Akbayram'ın seslendirdiği 'Güzel günler göreceğiz' şarkısını son ses açarak Antalya sokaklarını adeta inletti. Çınar, müzik eşliğinde alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.


Meşaleli destek


Balkon ve pencerelerden alkış desteğinin yanında, Antalyasporlu bir taraftar grubu da sokakta meşale yakıp alkışlayarak sağlık çalışanlarına destek verdi. - ANTALYA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:56 Kaynak: İHA

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