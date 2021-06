Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika

Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor

8 yıldır göremediği çocuklarına her ay nafaka ödeyen baba, Ankara'ya kadar yürüyecek

1 gün evli kalıp, 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödeyen Duman, bu sefer Ankara'ya kadar yürüyecek

KASTAMONU - Kastamonu'da bir gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, yaşadığı haksızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için memleketinden Ankara'ya yürüyüşe çıktı. 8 yıldır göremediği çocuklarına her ay nafaka ödemeye mahkum edilen başka bir şahsında eşlik ettiği Duman, dün yürüyüşe çıkarak 60 kilometre yürüyerek Çankırı'nın Ilgaz ilçesine ulaştı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Mustafa Duman, ailesi ile birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu'dan Ankara'ya yürümeye başladı. Yaklaşık 60 kilometrelik yürüyüşün ardından Çankırı'nın Ilgaz ilçesine ulaşan 32 yaşındaki genç, Kastamonu-Ankara karayolunda yürüyüşünü sürdürüyor. 250 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaşacak Duman, 8 yıldır çocuklarının yüzünü göremeyen Dursun Türkan'ın da eşlik ettiği yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmayı hedefliyor.

"Eski eşim çocuklarımın yüzünü bana göstermiyor"

Eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermediğini iddia eden Dursun Türkan, "Zonguldaklıyım fakat Gebze'de ikamet ediyorum. 8 yıldır çocuğuma nafaka ödemekteyim ve 10 yıldır da çocuğumu göremiyorum. Her görmeye gittiğimizde eski eşim başka illere gidiyor, çocuğumu benden kaçırıyor. Ben, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan seslenmek istiyorum, bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Tek mağduriyetimiz budur" dedi.

"Nafakamı 4 yıldır ödeyemedim, 11 bin lira borcum birikti"

Çocukları için her ay 500 TL nafaka ödediğini söyleyen Türkan, "Bundan 4 yıl önce çalıştığım işten çıkartıldım. Bundan dolayı da ödeyemedim. İşsiz kaldım. 4 yıldır da nafaka ödeyemiyorum. Şu anda 11 bin TL nafaka borcum bulunuyor. Bu yüzden her icraya verdiklerinde işimden oluyorum. İşten atılıyorum. Buradan nafaka mağduru olarak Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Çocuklarım şu anda büyük kızım 11 yaşında, diğer kızım 6 yaşında. Çocuklarıma her nafaka ödediğimde herhangi bir ihtiyaçları karşılanmıyor. Her ödediğim nafakayı eski eşim kendisine harcamaktadır. Ben, asgari ücret ile geçinen bir insanım. Şu anda kendim başkasıyla evliyim. Sonuçta bende bir insana bakmaktayım. Ne yazık ki çocuklarımı 10 yıldır da göremiyorum. Ben, bir nafaka mağduru olarak Mustafa kardeşimi gördüm televizyonlarda. Bende, Mustafa kardeşim ile irtibata geçerek kendi mağduriyetimden bahsettim ve kendisine katılmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kabul etti, teşekkür ediyorum kendisine. Biz, Kastamonu'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

"Mağduriyetim devam ettiği için şimdi de Ankara'ya kadar yürüyeceğim"

Kastamonu'da merkez Pehlivan köyünde ikamet eden Mustafa Duman ise, "Ben, daha önce 580 kilometre boyunca Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürümüştüm. 8 İl'de 9 gün konaklayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkmayı arzu etmiştim ama görüşemedim. 23 Nisan Çocuk Bayramında Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törene katıldım. Daha sonra Taksim Cami açılışına katıldım. En sonunda da Kule açılışı vardı, bu açılışa da katıldım ama görüşemedim. Orada yağan yağmur nedeniyle ıslandım, biraz da hasta oldum. Allah'ı şükürler olsun kalbim attığı sürece davamı devam ettireceğim. Şu anda da 250 kilometrelik Kastamonu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiriyorum. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum. İnşallah Allah'ı izniyle sesim duyulur. Şu anda bir haksızlık yaşıyorum. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız, kabul etmeleri durumunda görüşmek istiyorum. 1 gün evli kaldığım resmi nikahlı eşime her ay 700 TL nafaka ödüyorum. 4 yıldır nafakayı ödüyorum. Hatta İstanbul'a yürüdüğüm için 1 aydır yollardaydım. Karşı tarafın avukatı beni hiç aramadı. Dün yeniden beni aramaya başladı. Kendi lehine benden para istiyor. Seni, televizyonlarda kurtaramaz diye beni hem tahrik ediyor hem de tehdit ediyor. Kapıma icra göndereceğini söyledi. Halen bu olayla uğraşıyorum. 1 aydır beni aramamıştı, basında bir süre bu konu işlenince beni arayamamışlardı. Yeniden aramaya başladılar. Ben, İstanbul'dan Kastamonu'ya döndüğümde tekrar beni arayıp rahatsız ediyorlar. Benim, mağduriyetim halen devam ediyor. Bu yüzden Kastamonu'dan Ankara'ya kadar mağduriyetimi anlatmak için yürüyeceğim" şeklinde konuştu.

"Benim gibi mağdur olan bir sürü insan var"

Önceki yürüyüşünde kendisini haberlerde izleyen başka bir nafaka mağduru arkadaşının bu yürüyüşe katılmak istediğini anlatan Duman, şunları kaydetti: "Allah'a şükür yalnız değiliz. İnşallah ikimiz birlikte Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Pazartesi'ye kadar Ankara'ya ulaşmayı hedefliyoruz. Gerekli birimlere, gerekli mercilere başvuruda bulunacağım ve yaşadığım sıkıntıları anlatacağım. Mağduriyetimizin giderilmesi adına yürüyüşüme devam edeceğim, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu yürüyüşlerde benim gibi bir sürü mağdur insanları gördüm. Daha önce Kastamonu'dan İstanbul'a yürüdüğümde insanların yollara döküldüğünü gördüm. Nafaka mağdurlarını gördüm. Bunları duydukça vicdanım el vermedi. Benim gibi mağdur olan bir sürü insan var. İnşallah rabbim yolumuzu hayırlı eğlesin"

